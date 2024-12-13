اعرف مواعيد تقييم تلاميذ أولى وثانية ابتدائى للترم الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي للفصل الدراسي الأول. جاء ذلك في إطار جهود الوزارة لتحسين الخدمات التعليمية ومتابعة أداء التلاميذ، بهدف تعزيز نقاط القوة لديهم والتعامل مع نقاط الضعف بشكل فعال.

نظام التقييم وأهدافه

تضمن خطاب الوزارة تفاصيل نظام التقييم، حيث يعتمد على قياس الأداء والسلوك الفردي والجماعي للتلاميذ عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة مثل:

المهام التحريرية

المهام الشفوية

المهام المهارية

كما يشمل التقييم مراجعة نسبة حضور التلاميذ، وفقًا لما ورد بالمادة الخامسة من القرار الوزاري رقم 136 لسنة 2024. الهدف الرئيسي من هذا التقييم هو:

تهيئة الطلاب للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلى.

للتعامل مع الاختبارات في الصفوف الأعلى. تحفيز التلاميذ لتحسين أدائهم باستخدام أساليب تناسب مرحلتهم العمرية.

دور أولياء الأمور

شددت الوزارة على أهمية إحاطة أولياء الأمور بنتائج التقييمات لضمان تكامل الأدوار بين المدرسة والأسرة في دعم ومتابعة تقدم التلاميذ.

مواعيد التقييمات

حددت الوزارة الفترات الزمنية للتقييم كالتالي:

من 29 ديسمبر 2024 حتى 5 يناير 2025 : إجراء التقييم المبدئي.

: إجراء التقييم المبدئي. من 16 يناير 2025 حتى 23 يناير 2025: التقييم النهائي.

تأتي هذه الخطوة حرصًا من الوزارة على توفير بيئة تعليمية داعمة ومتابعة تقدم الطلاب لتحقيق الأهداف التعليمية.