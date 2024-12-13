بيراميدز يخوض مرانه الأخير على ملعب رادس استعدادًا لمواجهة الترجي

الفجر الرياضي
بيراميدز
بيراميدز

وصل فريق نادي بيراميدز، إلى استاد رادس استعدادا لخوض تدريبه الأخير قبل مواجهة الترجي، في إطار مباريات دوري أبطال إفريقيا.

بيراميدز يخوض مرانه الأخير قبل مواجهة الترجي

ويحل نادي بيراميدز ضيفا على نظيره نادي الترجي في التاسعة من مساء السبت على استاد رادس الأولمبي في العاصمة تونس، في ثالث جولات دور المجموعات من دوري الأبطال.

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ويؤدي الفريق مرانه الأخير والذي يستمر لمدة ساعة طبقا لتعليمات الكاف.

وفي سياق متصل، رفض نادي بيراميدز خلال الاجتماع الفني طلبا من مسئولي استاد رادس بنقل تدريب الفريق الأخير إلى الملعب الفرعي لاستاد رادس والاكتفاء بجولة مشي على الملعب، وتمسك بيراميدز بأن يخوض التدريب بالملعب الرئيسي.

الترجي دوري أبطال أفريقيا دوري ابطال دور المجموعات

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