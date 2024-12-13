وزير التموين والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات يزوران جناح اتحاد المستثمرات العرب بمعرض “تراثنا”

زار وزير التموين والتجارة الداخلية، شريف محمد فاروق، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باسل رحمي، جناح اتحاد المستثمرات العرب في معرض “تراثنا”، حيث تفقدا معروضات الجناح الذي يشارك فيه الاتحاد تحت قيادة د. هدى يسي.





مشاركة اتحاد المستثمرات العرب في المعرض





شارك اتحاد المستثمرات العرب بجناح مميز ضم منتجات شركات معتمدة ضمن أجنحة المعرض، الذي يضم 1164 عارضًا من مختلف المحافظات وبعض الدول العربية والأجنبية. وخلال الجولة، أشاد الزائرون بمشروع “كيانك” الذي تقدمه المهندسة علا محيلبة، عضو الاتحاد عن محافظة الإسكندرية، والذي يهدف إلى تدريب 50 سيدة على الصناعات اليدوية.





كما قدمت ياسمين عبدالرحمن، رئيس لجنة الشباب بالاتحاد، عرضًا حول مشروع “تيج”، الذي يركز على أهمية الدمج البيئي ضمن استراتيجيات التحول الرقمي.





معرض “تراثنا” يعزز الصناعات التراثية





أكدت د. هدى يسي، رئيسة الاتحاد، أن معرض “تراثنا” يمثل منصة مهمة تجمع المبدعين والحرفيين من مختلف المحافظات والدول، مما يسهم في دعم الصناعات التراثية وتعزيز المشروعات الصغيرة. وأضافت أن المعرض، الذي افتتحه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يُعد فرصة لإبراز الفنون التقليدية وتعزيز الهوية الثقافية المصرية.





أهداف التنمية المستدامة ودعم ريادة الأعمال





وأوضحت يسي أن المعرض يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم الحرف التراثية وتوفير فرص العمل، لافتة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها عاملًا أساسيًا للقضاء على البطالة وتنمية الاقتصاد.





دعم الصناعات اليدوية والتراثية





اختتمت د. هدى تصريحاتها بالإشادة برعاية الرئيس السيسي للمعرض، مؤكدة أن هذه الرعاية تعكس حرص الدولة على تعزيز الصناعات الحرفية اليدوية، وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لما لها من دور بارز في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي.