بعد رفع الحد الأدنى للمعاشات.. موعد صرف مرتبات يناير 2025

بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة الحد الأدنى للمعاشات في يناير 2025، يبحث الكثير من أصحاب المعاشات عن التفاصيل الخاصة بموعد الصرف وأثر هذه الزيادة على معاشاتهم. هذه الزيادة تأتي ضمن الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي للمستفيدين، مع ضمان المزيد من العدالة الاجتماعية بين الأفراد المتقاعدين.

تفاصيل زيادة المعاشات

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن قرار الزيادة يشمل رفع الحد الأدنى للمعاشات ليصل إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، ما يعني زيادة قدرها 195 جنيهًا. في المقابل، سيرتفع الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11،600 جنيه بدلًا من 10،080 جنيه، أي بزيادة تقدر بـ 1،520 جنيهًا.

وتشمل الزيادة أيضًا رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى لهذا الأجر إلى 14،500 جنيه مقارنة بـ 12،600 جنيه سابقًا. تم اتخاذ هذه الزيادات وفقًا للآلية السنوية التي تنص عليها القوانين لضمان تحسن المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة

تدخل الزيادة حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يناير 2025، حيث يبدأ تطبيقها على جميع المؤمن عليهم. سيتم تعديل المعاشات حسب المعادلة الجديدة بداية من هذا التاريخ، مع تحديد موعد صرف معاشات يناير 2025.

مواعيد صرف معاشات يناير 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر يناير 2025 سيبدأ من يوم 1 يناير 2025، ويستمر حتى نهاية الشهر. سيتم توفير المعاشات عبر مجموعة من القنوات التي تشمل:

منافذ شركة فوري

المحافظ الإلكترونية

ماكينات الصرف الآلي ATM

فروع البنوك المختلفة

منافذ البريد المصري

طريقة الاستعلام عن المعاش

طريقة الاستعلام عن المعاش

يمكن للمستفيدين الاستعلام عن قيمة المعاش وزيادته عبر الرقم القومي من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حيث يوفر الموقع معلومات مفصلة عن الزيادة والموعد المحدد.

الفئات المستفيدة من الزيادة

يشمل قرار زيادة المعاشات مجموعة من الفئات التي ستستفيد بشكل مباشر من الزيادة المقررة:

أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1500 جنيه: سيتم زيادة معاشاتهم ليصبح الحد الأدنى 1500 جنيه. المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025: يتم رفع معاشاتهم إلى 1500 جنيه إذا كانت أقل من ذلك. أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 10،080 جنيه: سيتم زيادة معاشاتهم إلى 11،600 جنيه. المؤمن عليهم الذين يتقاضون أقل من 2300 جنيه: سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لهم إلى 2300 جنيه. المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحالي (12،600 جنيه): سيتم رفع حد الاشتراك التأميني إلى 14،500 جنيه.

جدول شرائح التأمينات الاجتماعية الجديد

مع بداية العام الجديد، سيتم تطبيق الجدول الجديد لشرائح التأمينات الاجتماعية بعد زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات. الجدول الجديد يتضمن زيادة تدريجية على النحو التالي: