خطوات إنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

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بوابة الفجر

يتساءل المواطنون عن طريقة وخطوات إنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وذلك للتقديم على حجز وحدة من الوحدات التي يطرحها الصندوق حاليا ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 5 بعدد من المحافظات والمدن الجديدة. 

خطوات إنشاء حساب على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي 

لإنشاء حساب وتسجيل الدخول على موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بهدف حجز وحدة سكنية، يجب اتباع الخطوات التالية:

خطوات إنشاء الحساب

- الدخول إلى الموقع الرسمي: افتح الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري من خلال الضغط على رابط التسجيل.

- تصفح الموقع: انتقل إلى أسفل الصفحة الرئيسية واضغط على زر "تقديم طلب وحدة سكنية".

- إدخال الاسم: سجل اسمك بالكامل باللغة العربية كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي.

- إدخال رقم البطاقة الشخصية: اكتب الرقم القومي الخاص بك.

- إدخال رقم الهاتف المحمول: سجل رقم الهاتف الخاص بك.

- إنشاء كلمة مرور: قم بإدخال كلمة مرور من اختيارك.

- تأكيد كلمة المرور: تحقق من كلمة المرور عبر إدخال الرمز المرسل لهاتفك المحمول.

- تسجيل النوع: حدد نوعك (ذكر/أنثى).

- تسجيل الحالة الاجتماعية: اختر حالتك الاجتماعية (أعزب/متزوج/مطلق/أرمل).

- استكمال التسجيل:

- ضع علامة في مربع "لقد قرأت وقبلت الشروط والأحكام".

- اضغط على زر "تسجيل".

بعد إتمام هذه الخطوات، سيتم إنشاء حسابك بنجاح وستتمكن من تسجيل الدخول لمتابعة حجز الوحدات السكنية المتاحة خلال الطرح الحالي.

ويستمر شراء كراسات الشروط والتقديم على شقق المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين 5 وذلك حتى يوم 31 ديسمبر الجاري.

وأكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه يتم طرح كراسات الشروط بشكل مستمر لتلبية الطلب المتزايد من جانب المواطنين على الحجز.

وشددت الرئيس التنفيذي للصندوق، على أن الأولوية في الحصول على الوحدات ضمن الطرح الجديد “سكن لكل المصريين 5” ليست بأسبقية التقديم والحجز ولكن ستتم عمليات الفرز وفقا لقواعد ومحددات الأولوية التي أعلن الصندوق عنها من قبل بالنسبة لجميع المواطنين. 

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