كالأميرات.. إطلالة مميزة لـ شيرين عبدالوهاب من حفلها في دبي

الفجر الفني
شيرين عبدالوهاب
شيرين عبدالوهاب

 

تألقت الفنانة شيرين عبدالوهاب اليوم في حفلها في دبي الذي بدأ منذ قليل بفستان بينك يشبه فساتين الأميرات مع تسريحة شعر ومكياج مناسب للأجواء، كما افتتحت حفلها بأغنية “مين اختار”. 

 

شيرين عبدالوهاب 

 

 

وفي سياق آخر، أحيت شيرين مؤخرًا حفلًا في الكويت، وقدمت خلال الحفل باقة من أجمل أغانيها التي تفاعل معها الحضور بشكل كبير، خاصة أغاني ألبومها الأخير الذي حقق نجاحًا كبيرًا على منصات التواصل الاجتماعي، بدأت الحفل بأغنية "ميدلي شيرين" ثم تلتها مجموعة من الأغاني المحبوبة مثل "ومين اختار"، و"آه ياليل"، و"على بالي"، بالإضافة إلى أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم.

 

 

 

 

لم تنسَ شيرين عبدالوهاب التعبير عن تضامنها مع الشعب اللبناني في ظل معاناتهم، حيث هنأتهم بوقف إطلاق النار وشاركتهم أغنيتها الشهيرة "بحبك يا لبنان". هذا التضامن جاء كلفتة مؤثرة تجاه معجبيها اللبنانيين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لب

 

شيرين عبدالوهاب 

 

 

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب

 

 

على صعيد آخر، حقق ألبوم شيرين الجديد نجاحًا كبيرًا، حيث تصدر قوائم الأغاني على منصات الموسيقى المختلفة، ومن المتوقع أن تستمر حفلاتها في مختلف الدول العربية خلال الفترة المقبلة. 

 

 

 

 

ويذكر أن فازت الفنانة شيرين عبدالوهاب بـ 4 جوائز دفعة واحدة، خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وحصدت شيرين عدة جوائز، وهم: أفضل فنانة، الفنان الأول في فئة الأغنية المصرية، فنان العام، وأفضل فنانة في فئة الأغنية المصرية، وذلك عن مجمل أعمالها على مدار العام الجاري 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شيرين عبدالوهاب حفل شيرين عبدالوهاب في دبي حفل شيرين عبدالوهاب في الكويت آخر أعمال شيرين عبدالوهاب جوائز شيرين عبدالوهاب

مواد متعلقة

شيرين عبدالوهاب تحصد 4 جوائز دفعة واحدة في حفل بيلبورد

"أخدتي حق بنتك".. محامية المتهم بابتزاز ابنة شيرين توجه لها رسالة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل بالصور - العثور على صدام حسين في سجن صيدنايا بعد سقوط نظام بشار الأسد.. حقيقة أم شائعة؟

منع الزيارة عن نبيل الحلفاوي.. تطورات الحالة الصحية ورسائل مؤثرة من نجوم الفن والإعلام

تركيا تعلن استئناف عمل سفارتها في دمشق وتصرح لأول مرة عن دورها في سقوط الأسد

عاجل - زلزال يرج المعدن الأصفر.. سعر الذهب اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024 في مصر "انخفاض أم ارتفاع أم استقرار" (تفاصيل)

مصطفى بكري: إسرائيل دمرت 80% من قدرات الجيش السوري.. و"مفيش شنب اتهز"

أول تعليق من تعليم القليوبية على وفاة الطالبة ضحية التنمر

عاجل - الاستعلام عن مخالفات المرور 2024.. طريقة السداد "أون لاين"

عاجل - حقيقة إلغاء التقييمات الأسبوعية في الترم الثاني 2025