"بانتظار أيام البركة" التاريخ الهجري وموعد شهر رمضان 2025

شهدت الأيام الأخيرة ارتفاعًا في معدلات البحث حول موعد شهر رمضان 2025 وعدد الأيام المتبقية حتى بداية الشهر الفضيل. ووفقًا للحسابات الفلكية، يُتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان لعام 2025 في يوم السبت، 1 مارس 2025.

موعد شهر رمضان 2025 وفقًا للحسابات الفلكية

يتطلع المسلمون في جميع أنحاء العالم بشوق لبدء شهر رمضان، حيث يُعد شهر رمضان المبارك فرصة للتغيير الروحي والتقرب إلى الله. وتشير الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان لعام 2025 سيبدأ يوم السبت 1 مارس 2025. وهو شهر مبارك يُتوقع أن يعم فيه الأجواء الروحانية، حيث يتضاعف أجر الأعمال وتُفتح أبواب الجنة.

ويعد شهر رمضان هو الشهر التاسع في السنة القمرية، ويأتي بعد شهر شعبان. وقد فرض الله -عز وجل- صيامه على كل مسلم، كأحد أركان الإسلام التي بني عليها الدين.

موعد استطلاع هلال رمضان 2025

تستعد الدول العربية والإسلامية لاستطلاع هلال شهر رمضان في نهاية شهر شعبان. وفقًا لدار الإفتاء المصرية، سيتم إجراء استطلاع هلال شهر رمضان لعام 2025 في 29 شعبان 1446هـ، وذلك باستخدام المراصد الفلكية لتحديد بداية الشهر الفضيل بشكل دقيق.

إجازات شهر رمضان 2025

من المتوقع أن يشهد شهر رمضان 2025 تسع إجازات أسبوعية، وهي:

السبت 1 مارس 2025

الجمعة 7 مارس 2025

السبت 8 مارس 2025

الجمعة 14 مارس 2025

السبت 15 مارس 2025

الجمعة 21 مارس 2025

السبت 22 مارس 2025

الجمعة 28 مارس 2025

السبت 29 مارس 2025

موعد إجازة عيد الفطر 2025

من المتوقع أن يكون موعد عيد الفطر 2025 يوم الأحد 30 مارس 2025، وفقًا للحسابات الفلكية، وسيتخذ مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بشأن عدد أيام الإجازة في وقت لاحق.