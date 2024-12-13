كل ما تريد معرفته عن عمرة المولد النبوي الشريف 2025 الشروط والأسعار

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مناسك العمرة
مناسك العمرة

تتزايد عمليات البحث عن تفاصيل اسعار عمرة المولد النبوي مع اقتراب ذكرى المولد النبوي الشريف 2025 حيث تتزايد معدلات البحث من المسلمين عن تفاصيل عمرة المولد النبوي بما في ذلك أسعارها والبرامج المقدمة والأوراق المطلوبة للتقديم.

 

استعد للسفر إلى عمرة المولد النبوي الشريف عندما تكون تلك الأوراق جاهزة 

 حيث حددت غرفة شركات السياحة الأوراق اللازمة للتقديم على عمرة المولد النبوي الشريف في العام الجديد 2025 وهي:

•صور شخصية: 3 صور بحجم 4×6 بخلفية بيضاء مع شرط ارتداء الحجاب للنساء.

 

•شهادات ميلاد للأطفال: يجب أن توضح تطعيمات شلل الأطفال.

 

•جواز سفر مميكن: ساري الصلاحية لمدة 12 شهرًا على الأقل.

 

•شهادة صحية: توضح الحصول على لقاح الحمى الشوكية مع إيصال الدفع.

 

العمرة 

تعرف على أسعار البرامج المتاحة لعمرة المولد النبوي الشريف 

و فيما يلي سوف نعرض لكم البرامج والأسعار المتاحة لعمرة المولد النبوي 2025 وهي: 

• البرنامج الاقتصادي:

الغرفة الثنائية: بسعر 33،000 جنيه. الغرفة الثلاثية: بسعر 29،500 جنيه. الغرفة الرباعية: بسعر 27،500 جنيه.

 

• برنامج الـ4 نجوم:

الغرفة الثنائية: بسعر 49،000 جنيه. الغرفة الثلاثية: بسعر 41،700 جنيه. الغرفة الرباعية: بسعر 27،900 جنيه.

 

• برنامج الـ5 نجوم: 

الغرفة الفردية: بسعر 90،000 جنيه. الغرفة الثنائية: بسعر 50،000 جنيه. الغرفة الثلاثية: بسعر 45،000 جنيه. الغرفة الرباعية: بسعر 42،000 جنيه.  

 

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توفير كل البرامج لكي يتاح للجميع أداء مناسك العمره في موسم المولد النبوي الشريف 

 

حيث تهدف هذه البرامج إلى تلبية احتياجات شرائح مختلفة من الراغبين في أداء العمرة مع توفير اختيارات متنوعة تناسب مختلف ميزانيات المسافرين لأداء مناسك العمره في موسم المولد النبوي الشريف في العام الميلادي الجديد وتم توفير العديد من البرامج المختلفة لكي تتناسب مع كل الفئات الاقتصادية التي تريد أداء مناسك العمره في موسم المولد النبوي الشريف ويجب أن يلتزم كل المسافرين بهذه الشروط والأوراق المطلوبة قبل السفر لأن ذلك ضروريًا لضمان إتمام إجراءات التقديم بنجاح على عمرة المولد النبوي الشريف في العام الميلادي الجديد 2025.

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