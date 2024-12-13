أسعار الفراخ البيضاء والدواجن السبت 14 ديسمبر 2024 في مصر
يواصل مربو الدواجن والمستهلكون متابعة أسعار الدواجن في البورصة والمحلات التجارية بشكل يومي. وتتابع جريدة وموقع “الفجر”ما شهدته أسعار الفراخ اليوم استقرارًا جديدًا في أسواق التجزئة والبورصة المحلية بعد الزيادة الأخيرة التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار 3 جنيهات للكيلو في الدواجن البلدي والبيضاء. كما استقرت أسعار كرتونة البيض، مما يبعث على التفاؤل في الأسواق.
أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 14 ديسمبر 2024
أسعار الكتاكيت
شهدت أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن تغييرات ملحوظة، حيث سجلت الأسعار التالية اليوم:
- الكتاكيت الساسو: يتراوح سعر الكتكوت من أرض المزرعة بين 17 و18 جنيهًا.
- الكتاكيت الساسو بيور: يتراوح سعر الكتكوت في البورصة بين 18 و19 جنيهًا.
- الكتاكيت البلدي: يتراوح السعر بين 6 و7 جنيهات.
- الكتاكيت الهجين: يتراوح السعر بين 11 و12 جنيهًا.
- الكتاكيت الجيل الثاني: يتراوح السعر بين 14 و15 جنيهًا.
أسعار الفراخ اليوم السبت 14 ديسمبر 2024
- الفراخ البيضاء: سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء في المزرعة بين 75 و76 جنيهًا، ويصل السعر للمستهلك إلى نحو 80 جنيهًا.
- الفراخ الساسو: تراوح سعر كيلو الفراخ الساسو في المزرعة بين 85 و86 جنيهًا، ويُباع للمستهلك بسعر 103 جنيهات.
- الفراخ الأمهات: سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات 60 جنيهًا.
- الفراخ البلدي: بلغ سعر كيلو الفراخ البلدي في المزرعة 120 جنيهًا، ويباع للمستهلك بسعر 125 جنيهًا للكيلو.
أسعار البط اليوم
شهدت أسعار البط أيضًا استقرارًا، وتراوحت الأسعار كالآتي:
- البط البلدي: تراوح سعر كيلو البط البلدي بين 110 و120 جنيهًا.
- البط البغال: سجل سعر كيلو البط البغال بين 90 و100 جنيه.
- البط المسكوفي: تراوحت أسعار البط المسكوفي بين 95 و105 جنيهات.
- البط المولار: بلغ سعر كيلو البط المولار بين 85 و95 جنيهًا.
- البط الفرنسي: تراوحت أسعار البط الفرنسي بين 80 و90 جنيهًا.
أسعار البيض اليوم السبت 14 ديسمبر 2024
سجلت أسعار البيض استقرارًا ملحوظًا اليوم، وجاءت الأسعار كالتالي:
- البيض الأحمر: كرتونة البيض الأحمر بلغ سعرها 148 جنيهًا في الجملة، وتُباع للمستهلك بسعر 158 جنيهًا.
- البيض الأبيض: كرتونة البيض الأبيض سجلت 147 جنيهًا جملة، وبيعت للمستهلك بسعر 157 جنيهًا.
- البيض البلدي: كرتونة البيض البلدي سجلت 150 جنيهًا في الجملة، وبيعت للمستهلك بسعر 160 جنيهًا.