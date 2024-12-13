عاجل - الاستعلام عن مخالفات المرور 2024.. طريقة السداد "أون لاين"

يبحث العديد من مالكي المركبات بانتظام عن كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور تجنبًا لتراكم الغرامات المالية بسبب التأخير في السداد.

طرق الاستعلام عن المخالفات



يقدم موقع "الفجر" لزواره خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور عبر الإنترنت، ويستعرض تفاصيل هامة بشأن كيفية التحقق من المخالفات بشكل دوري من خلال هذا الرابط.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور



يمكنك الاستعلام عن مخالفات المرور من خلال الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة عبر الإنترنت.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور



للقيام بالاستعلام عن المخالفات المرورية، يجب اتباع الخطوات التالية:

أولًا: قم بتسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة عبر الرابط المخصص. ثانيًا: اضغط على قسم "بيانات المرور". ثالثًا: اختر "الاستعلام عن مخالفات المركبات". رابعًا: أدخل رقم لوحة السيارة والرقم القومي. أخيرًا: اضغط على زر "استعلام" لعرض المخالفات المسجلة على السيارة.

الاستعلام عن المخالفات برقم اللوحة



يمكنك أيضًا الاستعلام عن المخالفات لعام 2024 باستخدام رقم اللوحة عبر موقع وزارة الداخلية، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط المخصص. الضغط على خيار "الاستعلام عن المخالفات المرورية". إدخال رقم لوحة السيارة والرقم القومي لصاحب المركبة. الضغط على "استعلام" لظهور المخالفات المسجلة.

دفع مخالفات المرور "أون لاين"

لدفع المخالفات المرورية أون لاين، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

الدخول إلى موقع النيابة العامة. اختيار "خدمات المرور". الضغط على أيقونة "الدفع". اختيار الدفع أونلاين. تحديد نوع المخالفة (رخصة مركبة أو رخصة قيادة). إدخال البيانات المطلوبة. الضغط على "إجمالي المخالفات" للحصول على التفاصيل. إدخال بيانات بطاقة الدفع لإتمام السداد.

سيتم إرسال إيصال الدفع إلى بريدك الإلكتروني بعد إتمام العملية.

طرق سداد المخالفات المرورية

تتعدد وسائل سداد المخالفات المرورية، وتشمل: