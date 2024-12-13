"ضربها بالقلم على وشها".. 100 ألف جنيه تنهي خلافا بين شاب ومدرسة في الغربية

شهدت قرية كفر ديما التابعة لمركز كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، جلسة عرفية مكبرة للصلح بين أسرتين وعائلتين بالقرية بعد قيام أحد الشباب بالتعدي على سيدة تدعى ه ح ٣٧ عام حاصلة على ليسانس آداب وتعمل مدرسة خاصة، على وجهها مما أحدث بها عدة إصابات من جراء قطع حلقها الذهبي بالأذن وتم إجراؤها جراحة ٢٠ غرزة

بعد أن تمت إحالة القضية إلى محكمة كفر الزيات للنطق بالحكم على المتهم في جلسة ١٧ ديسمبر الجاري.

جاء ذلك بحضور العمدة هاني عمارة عضو لجان المصالحات والقضاء العرفي بمركز كفرالزيات ومحافظة الغربية وطارق الهلبي عضو لجان المصالحات بطنطا ومحلة مرحوم وعبدالغفور السيد امين لجنة المشروعات الصغيرة بحزب مستقبل وطن بالغربية وعصام عمارة أمين إعلام حزب مستقبل وطن بكفر الزيات والشيخ محمد البهى ممثلا عن الأوقاف وعدد كبير من أهالي القرية وممثلي العائلات بها.

حيث قضت الجلسة العرفية بتغريم الشاب المتعدي على المعلمة بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه حقا الكرامة المرأة وتقديمه اعتذار علني أمام أهالي القرية وممثلي العائلات الحاضرين أمام الجلسة العرفية حتى تقبل التصالح والتنازل عن القضية التي ستنظر أمام المحكمة.

وأكد العمدة هاني عمارة عضو لجان المصالحات والقضاء العرفي بمركز كفر الزيات أنه تم بحث النزاع بين الأسر تين بالقرية وتبين أن للسيدة المجني عليها حقوق كبيرة بعد أن تم إهانتها وصفعها على الوجه من أحد الشباب من أقارب الزوج وهو مايخالف التقاليد والأعراف وتسببه في إصاباتها ب١٥ غرزة جراء قطع حلقها الذهبي بأذنها اليسرى بعد صفعها وتقرر تغريمه ١٠٠ ألف جنيه رد شرف لها وتقديمه اعتذار علني أمام الجميع حتى تقوم السيدة المجني عليها بالتنازل عن القضية أمام المحكمة وإتمام الصلح، وتم ذلك وسط تراضي العائلتين بالقرية موجها الشكر للمقدم أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات والأجهزة الأمنية بالغربية لدورها الكبير في حفظ الأمن بالقرى والموافقة على الجلسات العرفية للتصالح بين العائلات.

وأشار الشيخ محمد البهى ممثل الأوقاف إلى دور المرأة التي كرمها الدين الإسلامي وحرمة التعدي عليها وأن الدولة المصرية كفلت لها حقوقها الشرعية كرامتها مصونة ونشكر العائلتين على التصالح بينهما ونزع فتيل الأزمة.

وطالب طارق الهلبي عضو لجان المصالحات بطنطا بضرورة الابتعاد عن مروجي الفتن والشائعات لإتمام الوئام بين العائلات والأسر.



هذا وتم تسليم مبلغ ١٠٠ ألف جنيه للسيدة المجني عليها وأسرتها عقب انتهاء الجلسة العرفية والاتفاق على التصالح والتنازل عن القضايا.

كان مأمور مركز شرطة كفرالزيات قد تلقى بلاغا من هبة ح ٣٧ عام حاصلة على ليسانس آداب مقيمة بقرية كفر ديما مركز كفر الزيات بقيام أحد أقارب زوجها ويدعى ر ح بالتعدي عليها بالصف على وجهها مما أدى إلى إصابتها بقطع بالأذن اليسرى وإجراء جراحة ١٥ غرزة لها وتم تحويلها لتوقيع الكشف الطبي على الجرح وإعداد تقرير بذلك ودلت تحريات المقدم أحمد شيحة رئيس مباحث مركز شرطة كفرالزيات على صحة البلاغ.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك وتم تحويل المحضر إلى جهات التحقيق التي أحالته إلى محكمة كفر الزيات وتحديد جلسة ١٧ ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.