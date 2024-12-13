حسن حمدي حاضرا في مران الأهلي الختامي قبل مواجهة باتشوكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اختتم الأهلي مرانه اليوم استعدادا لمواجهة نظيره باتشوكا المكسيكي وذلك في دور نصف نهائي بطولة كأس الانتر كونتيننتال.

وتنطلق المواجهة في السابعة مساء الغد بتوقيت القاهرة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب 974 في قطر.

حسن حمدي يتواجد في مران الأهلي الختامي

وتواجد رئيس الأهلي الأسبق حسن حمدي في مران الأهلي الختامي من أجل دعم وتحفيز لاعبي الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

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ووصل الأهلي لدور نصف نهائي بطولة كأس الانتركونتننتال بعد الفوز على حساب العين بثلاثية نظيفة في المواجهة التي أقيمت في شهر أكتوبر على ستاد القاهرة.

وينتظر ريال مدريد الفائز من هذه  المواجهة من أجل مواجهته في نهائي البطولة.

الانتر كونتيننتال المملكة العربية السعودية باتشوكا المكسيكي إنتر كونتيننتال في مران الأهلي

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