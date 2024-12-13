"قبل ما تروح للحج".. تعرف على المناسك ومبطلات الفريضة

"قبل ما تروح للحج".. تعرف على المناسك و مبطلات الفريضة

تعرف على أركان الحج ومبطلاته كما يجب أداء مناسك الحج بشكل صحيح ليكون مقبولًا بالإضافة إلى وجود مبطلات يجب تجنبها عند أداء مناسك الحج.

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تجنب مبطلات "الحج" تعرف على مبطلات ركن الحج لكي لا تقع فيها

حيث تأتي تلك المبطلات للحج مثل:

1. ترك النية عند الإحرام: نية الإحرام هي نية الدخول في النسك، وهي ركن أساسي لا يصح الحج بدونه إذا تجاوز الحاج دون إحرام فعليه العودة للإحرام منه وإلا وجبت الفدية.

2. عدم الوقوف بعرفة: الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم فمن لم يقف بعرفة حتى طلوع فجر يوم النحر بطل حجه والوقوف بعرفة شرط أساسي وقد ورد في القرآن الكريم والسنة ما يؤكد أهميته ومن فاته الوقوف بعرفة يتحلل ويقضي الحج في العام التالي مع تقديم الهدي.

3. الجماع قبل التحلل الأول:الجماع قبل التحلل الأول يفسد الحج، استنادًا لقوله تعالى: "فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ" حيث يجب على من أفسد حجه بالجماع المضي في الحج الفاسد ثم قضاء الحج في العام التالي مع تقديم الفدية.

مناسك الحج

إذا كنت تريد الذهاب إلى الحج تعرف على مناسك الحج الصحيحة

1. الإحرام هو النية في الدخول في النسك، وهو أول أركان الحج حيث يلبس الحاج ملابس الإحرام ويردد الحاج: "لبيك اللهم حجًا" أو "لبيك عمرة وحجًا" حسب نوع النسك الذي يؤديه.

2. الطواف عند وصول الحاج إلى مكة، يطوف بالكعبة سبعة أشواط ابتداءً من الحجر الأسود ويجب أن يكون الطواف بنية خالصة مع استحضار عظمة هذا المكان المقدس.

3. السعي بين الصفا والمروة بعد الطواف حيث يسعى الحاج بين جبلي الصفا والمروة سبعة أشواط ويبدأ السعي من الصفا وينتهي بالمروة تذكيرًا بسعي السيدة هاجر بحثًا عن الماء.

4. يوم التروية (8 ذو الحجة)يذهب الحاج إلى مِنى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرًا دون جمع ويقضي ليلته في مِنى استعدادًا ليوم عرفة.

5. يوم عرفة (9 ذو الحجة) يتوجه الحاج إلى جبل عرفة ويقف هناك من الظهر حتى غروب الشمس وهذا هو الركن الأعظم في الحج؛ لقول رسول الله ﷺ: "الحج عرفة" ويؤدي الحاج صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا، ويكثر من الدعاء والاستغفار.

6. المبيت في مزدلفة بعد مغيب شمس يوم عرفة يتوجه الحاج إلى مزدلفة ويجمع فيها صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير ويبيت الحاج في مزدلفة ويجمع الحصى لرمي الجمرات.

7. رمي جمرة العقبة الكبرى (10 ذو الحجة)يرمي الحاج سبع حصيات على جمرة العقبة الكبرى مع التكبير عند كل رمية وبعد الرمي يقوم الحاج بذبح الأضحية.

8. التحلل الأول يحلق الرجل شعره أو يقصره أما المرأة فتقصر من أطراف شعرها وبعد ذلك، يتحلل الحاج التحلل الأول ويُباح له كل شيء إلا الجماع.

9. طواف الإفاضة يعود الحاج إلى مكة ويطوف بالكعبة سبعة أشواط وهذا الطواف ركن أساسي لا يصح الحج بدونه.

10. السعي بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم إذا لم يسع الحاج بين الصفا والمروة بعد طواف القدوم فعليه السعي الآن.

11. المبيت في مِنى أيام التشريق (11-13 ذوالحجة) حيث يمكث الحاج في مِنى ويرمي الجمرات الثلاث (الصغرى، الوسطى، الكبرى) في كل يوم ويستخدم سبع حصيات لكل جمرة.

12. طواف الوداع عند انتهاء المناسك واستعداد الحاج لمغادرة مكة ويطوف بالكعبة سبعة أشواط (طواف الوداع)

و يكون طواف الوداع واجب إلا على الحائض يجب على الحاج أداء هذه المناسك بترتيبها الصحيح مع الإخلاص لله والالتزام بالسنن والآداب الحج عبادة عظيمة تتطلب صبرًا وخشوعًا لتنال المغفرة والرضا من الله عز وجل.