محمد رسلان يفوز برئاسة اتحاد الكروكية

الفجر الرياضي
محمد رسلان
محمد رسلان

فاز الدكتور محمد رسلان برئاسة اتحاد الكروكية للدورة الثانية على التوالي خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد التي أقيمت اليوم الجمعة لاختيار مجلس إدارة جديد عن فترة جديدة من 2024 حتى 2028.

رسلان يفوز برئاسة اتحاد الكروكية 

وحصد محمد رسلان على 11 صوتا فيما حصد أمير رمسيس نجيب على 3 اصوات فيما ضمت اصوات الجمعية العمومية 15 هيئة.

فيما فاز بعضوية مجلس الإدارة كل من: علي محمد محمود، محمد حسن، وليد فوزي طه، محمد السعيد عبد الغني، أشرف أحمد مسعود، بريهان عبد الرحمن علوي، إيمان أحمد راضي.

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ويضم مجلس إدارة الاتحاد المصري للكروكية رئيس، و7 أعضاء مجلس إدارة يتم اختيار فيما بينهم بعد إعلان الفائزين نائب رئيس الاتحاد في انتخابات تجري بتصويت من أعضاء مجلس الإدارة في أول اجتماع لمجلس الإدارة.

الجدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية قد حددت يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات في الاتحادات الرياضية المختلفة.

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