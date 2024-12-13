وزير الاتصالات يشهد فعاليات حفل تخريج المتدربين وتكريم المتميزين بمبادرة "أجيال مصر الرقمية" خلال 2024

شهد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور الدكتور محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة فعاليات حفل تخريج المتدربين وتكريم المتميزين بمبادرة "أجيال مصر الرقمية" خلال عام 2024 والتى تعد إحدى المبادرات الرائدة التى أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف إعداد جيل من المتخصصين فى التقنيات الحديثة، وتعزيز قدراتهم التنافسية فى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وتمكين الفئات العمرية المختلفة بدءًا من طلاب المرحلة الإبتدائية وحتى خريجى الجامعات، ليصبحوا مؤهلين لتحقيق الرؤية الرقمية لمصر. وذلك فى الحفل الذى أقيم فى جامعة القاهرة.

وبالتزامن مع الحفل الرئيسى، تم تنظيم حفلات تخريج عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمجموعات من المتدربين بمبادرة أجيال مصر الرقمية فى 24 محافظة.

هذا وقد شهد العام الحالى تدريب أكثر من 220 ألف متدرب من مبادرة أجيال مصر الرقمية حيث تم تخريج أكثر من 122 ألف متدرب وجارى تدريب باقى المتدربين وذلك على النحو التالى: تخريج 60 ألف متدرب من إجمالي 100 ألف متدرب من مبادرة براعم مصر الرقمية التى تستهدف تأهيل وبناء المهارات التكنولوجية لطلاب المدارس بداية من الصف الرابع الابتدائى إلى الصف السادس الابتدائى، وتخريج 48 ألف متدرب من إجمالي 94 ألف متدرب بمبادرة أشبال مصر الرقمية التى تستهدف تطوير مهارات المتفوقين من طلبة المدارس فى الصف الأول الإعدادى حتى الصف الثانى الثانوى، وتخريج أكثر من 13800 متدرب من إجمالي أكثر من 25 ألف متدرب بمبادرة رواد مصر الرقمية التى تستهدف تنمية المهارات الرقمية لطلاب الجامعات والخريجين من جميع التخصصات، من خلال تقديم مسارات تعليمية متخصصة فى الذكاء الاصطناعى، وتحليل البيانات، والأمن السيبرانى، والبرمجة، وإتاحة تدريب على مهارات العمل الحر، مما يتيح لهم المنافسة عالميًا كمستقلين فى أسواق العمل الرقمية، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة تجمع بين التعليم النظرى والمشروعات العملية، وتخريج عدد 200 متدرب من إجمالي أكثر من 1000 متدرب بمبادرة بُناة مصر الرقمية التى تستهدف صقل مهارات الخريجين المتفوقين فى تخصصات الهندسة والحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال برنامجين رئيسيين: وهما برنامج ذوى الخبرة الذى يمنح درجة الماجستير من جامعات دولية مرموقة فى أحدث التخصصات التكنولوجية، والبرنامج الاحترافى الذى يقدم تدريبا عمليًا مكثفًا بالتعاون مع شركات عالمية، إلى جانب برامج لتنمية المهارات القيادية والإدارية.

وفى كلمته، أكد الدكتور/ عمرو طلعت أن مبادرة أجيال مصر الرقمية تستهدف إتاحة الفرص التدريبية فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجميع الراغبين فى الحصول على التدريب فى كافة أنحاء الجمهورية مع مراعاة التنوع الجغرافى، وكذلك التنوع فى المراحل العمرية لتشمل جميع الفئات العمرية بدءا من 8 سنوات وحتى 88 عاما، موضحا أن مبادرتى براعم وأشبال مصر الرقمية المقدمة لطلاب المدارس تمثل مرحلة اعداد للمتدربين للمستقبل بما يتيح صقلهم بالمهارات الاساسية فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التى تمكنهم من النجاح فى مختلف المسارات المهنية مستقبلا، بينما تستهدف مبادرة رواد مصر الرقمية تأهيل المتدربين للمنافسة فى سوق العمل وفقا للمسارات التى يختارها المتدربون.

وأضاف الدكتور/ عمرو طلعت أن منهجية الوزارة فى تنفيذ المبادرات التدريبية تستهدف اعداد أجيال قادرة على المنافسة باقتدار وفاعلية فى سوق العمل العالمى ارتكازا على عدة محاور تتمثل فى بناء مصفوفة متكاملة من المهارات التقنية والشخصية، وتوفير البرامج التدريبية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المتخصصة فى هذا المجال، بالإضافة إلى إتاحة التدريب فى التخصصات التكنولوجية الأكثر طلبا فى سوق العمل الحالى والمستقبلى فى ضوء التطورات التى يشهدها سوق العمل العالمى نتيجة للتطورات التكنولوجية؛ مؤكدا أنه يتم التواصل الدائم مع شركاء العمل من الشركات المتخصصة العاملة فى مختلف مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتأكد من أن المهارات التى يتم إتاحتها عبر هذه المبادرات تلبى متطلبات سوق العمل.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى أنه يتم وضع معايير ومحددات للتأكد من ضمان جودة التدريب كما يتم متابعة نسب ومعايير نجاح المبادرات التدريبية، مؤكدا اهتمام الوزارة بتوفير برامج لصقل مهارات المهنيين المستقلين لمساعدة الشباب فى الحصول على فرص عمل من أماكنهم تتجاوز الحدود الجغرافية.

وأوضح الدكتور/ عمرو طلعت أن جميع المبادرات التدريبية التى تطلقها الوزارة تقدم بالمجان وهو ليس إنفاقا بل استثمارا فى تنمية المهارات الرقمية لجميع الأعمار والتى تعد حجر الزاوية فى استراتيجية مصر الرقمية؛ كما أنها قوام قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وركن أساسى لتمكين الدول من التفوق فى هذه الصناعة

هذا ويتم تنفيذ مبادرات أجيال مصر الرقمية بالتعاون مع عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والجامعات العالمية وشركات عالمية وإقليمية ومحلية بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع المصرفى وكذا كبرى المنصات والشركات العالمية فى مجال التدريب وبناء القدرات. ويتم التدريب بالنظام الهجين وهو الدمج بين التعليم عن بُعد والتعليم بنظام الحضور الفعلى.

وأكدت الدكتورة/ هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية أهمية بناء الإنسان المصرى باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مصر؛ مضيفة "نحن هنا اليوم لنحتفل بنجاح أبنائنا الذين أصبحوا الآن روادًا وقادة للمستقبل الرقمى. مبادرة 'أجيال مصر الرقمية' ليست فقط تدريبًا، بل هى استثمار فى عقول وسواعد شباب مصر لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة متغيرات العصر؛ موضحة أن الوزارة تعمل على تقديم فرص تعليمية مبتكرة فى مجالات مثل الذكاء الاصطناعى، والأمن السيبرانى، والفنون الرقمية، وتطوير البرمجيات وتخطيط الموارد، مما يجعل خريجى المبادرة قادرين على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية.

وخلال فعاليات الحفل؛ قام الدكتور/ عمرو طلعت بتكريم عدد من الخريجين المتميزين من المبادرات التدريبية ضمن أجيال مصر الرقمية، بالإضافة إلى تكريم المدربين المتميزين الذين ساهموا فى تنفيذ هذه البرامج وتهيئة بيئة تعليمية محفزة للمتدربين.

كما شهد الحفل تسليط الضوء على تجربة أحد الأسر المصرية من أسيوط والتى التحق جميع أفرادها البالغ عددهم 5 أفراد فى مختلف المبادرات التى تندرج ضمن مبادرة أجيال مصر الرقمية، كما قام عدد من خريجى المبادرة باستعراض تجاربهم الشخصية ودور المبادرة فى بناء مصفوفة من المهارات المتكاملة لديهم.

حضر فعاليات حفل التخرج الدكتور/ أحمد خطاب مدير المعهد القومى للاتصالات، والمهندسة / هدى دحروج مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتنمية المجتمعية الرقمية، والمهندس/ محمود بدوى مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى.