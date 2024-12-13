رسائل أمل وألم.. جداريات ونقوش في زنزانات السجون السورية

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بوابة الفجر

استخدم المعتقلون في السجون السورية كل الوسائل المتاحة لهم للحفاظ على الأمل، فنقشوا رسائل الحب واليأس ورسموا جداريات وحتى دروس اللغة الإنجليزية.

وأظهرت الوثائق التي تم الكشف عنها بعد تحرير المعتقلين من السجون عن جداريات مذهلة بما في ذلك ناطحات السحاب وجسر سان فرانسيسكو وحتى رمز برشلونة.

ومع الإطاحة بنظام الأسد، انكشفت الحقيقة المروعة خلف القضبان ومن بينها سجن صيدنايا الذي هدم المسلحون جدرانه واخترقوه واكتشفوا داخل زنازينه رجالا ونساء وأطفالا بذلوا قصارى جهدهم للبقاء على قيد الحياة والحفاظ على سلامة عقولهم.

ومع مرور الأيام، تتكشف المزيد والمزيد من الوثائق والشهادات، حيث نشرت شبكة الإذاعة الأمريكية NPR يوم الجمعة ريبورتاجا من داخل زنزانة أحد السجون المحررة في سوريا، أظهر رسومات قام السجناء بنقشها على الجدران بأظافرهم.

وكما نرى في الصور، قام السجناء بكشط طلاء الجدران بأيديهم أو بأي وسيلة أخرى متاحة لهم.

وعلى الرغم من عدم وجود أقلام أو دهانات في متناول أيديهم إلا أن السجناء تمكنوا من نقش جداريات مذهلة مثل جسر سان فرانسيسكو، رمز برشلونة، والمروحيات وناطحات السحاب.

 

 

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