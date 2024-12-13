خطوات استخراج جواز سفر مستعجل 2024

خطوات استخراج جواز سفر مستعجل 2024.. الدليل الشامل

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خطوات استخراج جواز سفر مستعجل 2024.. الدليل الشامل

يشهد التحول الرقمي في مصر تقدمًا كبيرًا، مما يتيح للمواطنين استخراج وتجديد جوازات السفر بسهولة ويسر. ونظرًا للزيادة الكبيرة في البحث عن كيفية استخراج جواز سفر مستعجل 2024، نقدم لكم هذا الدليل الشامل لتوضيح الخطوات المطلوبة والإجراءات المتبعة لتسهيل العملية.

 

خطوات استخراج جواز سفر مصري 2024

الخطوات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات

  1. زيارة الموقع الرسمي: ابدأ بزيارة الموقع الرسمي للإدارة العامة للجوازات من الرابط المتاح.
  2. تسجيل الدخول: قم بإنشاء حسابك الخاص على الموقع وكتابة البيانات المطلوبة.
  3. إدخال البيانات الشخصية: اكتب الرقم القومي وارفق صورة البطاقة الشخصية عبر الموقع.
  4. تحميل الصور الشخصية: قم بتحميل 4 صور شخصية بمقاس 4×6 حديثة على خلفية بيضاء.
  5. شهادة المؤهل الدراسي: أرفق شهادة المؤهل الدراسي المطلوبة.
  6. إثبات الموقف من التجنيد: هذا البند خاص بالذكور فقط، قم بإرفاق إثبات موقفك من التجنيد.
  7. وثيقة الزواج: للزوجة فقط، قم بإرفاق صورة من وثيقة الزواج لإثبات اسم الزوج في جواز السفر.
  8. دفع الرسوم: ادفع الرسوم المقررة إلكترونيًا عبر الموقع وتعرف على ميعاد تسلم جواز السفر.

الخطوات التقليدية عبر قسم الجوازات

  1. التوجه لقسم الجوازات: قم بزيارة قسم الجوازات المحدد حسب محل الإقامة.
  2. كتابة البيانات وسحب نموذج: اكتب البيانات المطلوبة وسحب نموذج 29 جوازات.
  3. تقديم الأوراق المطلوبة: قدم الأوراق المطلوبة للتأكد من صحتها.
  4. دفع الرسوم: ادفع الرسوم المقررة.
  5. استلام الإيصال والجواز: استلم الإيصال وبعدها يتم استلام جواز السفر.

مدة استخراج جواز السفر المصري مستعجل

  • الطلب المستعجل: يستغرق 48 ساعة.
  • الطلب الفوري: يتم في نفس اليوم.
  • الطلب العادي: يستغرق ما بين 7 إلى 15 يومًا كحد أقصى لاستلام الجواز.

 

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