الجيش الأمريكي ينقل مواطنه السجين ترافيس تيمرمان من سوريا

أعلن مسؤول أمريكي مساء اليوم أن الجيش الأمريكي نقل ترافيس تيمرمان، وهو أمريكي مسجون في سوريا، جوا إلى خارج البلاد.

وقالت إدارة الشؤون السياسية السورية أنها أشرفت على تسليم الصحفي تيمرمان الذي اختطفه نظام الرئيس السابق بشار الأسد للجانب الأمريكي.

وأضافت أن تسليم الصحفي تيمرمان جرى بقاعدة التنف الأمريكية على حدود سوريا والأردن والعراق.

وذكرت شبكة "سي بي إس" أن تيمرمان عرف عن نفسه بأنه أمريكي من ولاية ميزوري، وأنه تم إطلاق سراحه من السجن في وقت سابق من الأسبوع بعد إسقاط النظام السوري.

وقال تيمرمان لشبكة "سي بي إس" بعد العثور عليه إنه تم احتجازه في السجن بعد دخوله سوريا دون إذن قبل سبعة أشهر "لأغراض روحية" مسيحية.