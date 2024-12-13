خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024/2025
خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024/2025.. دليل شامل للطلاب
تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر إلى تسهيل عملية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 عبر إتاحة التسجيل الإلكتروني. ويهدف هذا التقرير إلى توضيح الخطوات اللازمة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل بنجاح.
خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024/2025
للتسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة لضمان نجاح العملية:
الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم:
- قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
اختيار الخدمات الإلكترونية:
- اضغط على خيار "منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية".
تسجيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب:
- يتم تفعيل البريد الإلكتروني من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة في قاعدة البيانات.
تسجيل الرقم السري:
- أدخل الرقم السري الخاص بك لتسجيل الدخول.
ظهور الاستمارة الإلكترونية:
- ستظهر الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية.
تسجيل البيانات المطلوبة:
- قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة.
رفع الصورة الشخصية:
- يجب رفع صورة شخصية مطابقة للصورة التي يتم إرسالها للمدرسة.
مراجعة البيانات وحفظها:
- تأكد من صحة البيانات المسجلة قبل الضغط على زر "حفظ".
الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025
لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، يجب تقديم الأوراق التالية:
- 5 صور شخصية خلفية بيضاء مقاس 4×6 مع طباعة اسم الطالب عليها.
- أصل رسوم المصروفات المدرسية للعام الدراسي الحالي مع نسختين من الإيصال.
- أصل رسوم الامتحان تسدد في البريد مع نسختين من الإيصال.
- أصل شهادة الميلاد.
- صورة البطاقة الشخصية لولي الأمر مكتوب عليها رقم التليفون.
- استمارة التقدم الإلكترونية للشهادة الإعدادية.
- تسليم جميع الأوراق في حافظة بلاستيكية للمدرسة.