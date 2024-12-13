خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024/2025.. دليل شامل للطلاب

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024/2025

تسعى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر إلى تسهيل عملية تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 عبر إتاحة التسجيل الإلكتروني. ويهدف هذا التقرير إلى توضيح الخطوات اللازمة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية بالإضافة إلى المستندات المطلوبة لإتمام عملية التسجيل بنجاح.

خطوات تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024/2025

للتسجيل في استمارة الشهادة الإعدادية، يجب اتباع الخطوات التالية بدقة لضمان نجاح العملية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم:

قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

اختيار الخدمات الإلكترونية:

اضغط على خيار "منصة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية".

تسجيل البريد الإلكتروني الموحد للطالب:

يتم تفعيل البريد الإلكتروني من خلال منصة الحساب المدرسي الموحد للمعلم والطالب بعد التأكد من صحة البيانات المسجلة في قاعدة البيانات.

تسجيل الرقم السري:

أدخل الرقم السري الخاص بك لتسجيل الدخول.

ظهور الاستمارة الإلكترونية:

ستظهر الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية.

تسجيل البيانات المطلوبة:

قم بتعبئة جميع البيانات المطلوبة بدقة.

رفع الصورة الشخصية:

يجب رفع صورة شخصية مطابقة للصورة التي يتم إرسالها للمدرسة.

مراجعة البيانات وحفظها:

تأكد من صحة البيانات المسجلة قبل الضغط على زر "حفظ".

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2025

لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية، يجب تقديم الأوراق التالية: