وجبه طعام فاسدة تنهى حياه طالبة بمركز العسيرات بسوهاج

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

لقيت طالبه فى العقد الثانى من العمر تبلغ 15 عامًا، مصابة بحالة تسمم، إثر تناولها طعام معد بالمنزل ومتروك خارج الثلاجة منذ أكثر من يومين، مما أدى لوفاتها اثر التسمم.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العسيرات يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة بوصول المدعوة "آيه. ع.ا"  15 طالبه إلى  مستشفي سوهاج الجامعي الجديده مصابه حالة تسمم  [ إدعاء تناول طعام فاسد] وتوفيت أثناء تقديم الاسعافات اللازمه   ومقيمه بمركز العسيرات.

افادا كل من:- 
والدها المدعو "عبد الله.ا.ع " 53 سنه، والمدعوة والدتها "نفيسه. ع.م " 34 سنه ربة منزل ومقيمان بذات الناحية، أثناء تواجده المذكورة بالمنزل تناولت طعام معد بالمنزل متروك خارج الثلاجة منذ يومان أعقبه شعورها بآلام بالبطن وقاما بنقلها للمستشفي إلا أنها توفيت إلي رحمة مولاها ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.

سوهاج محافظة سوهاج مركز العسيرات وفاة طالبة طعام فاسد مديرية أمن سوهاج

مواد متعلقة

محافظ سوهاج يوجه برفع درجة الإستعداد بجميع المراكز والأحياء وكافة القطاعات بسبب الشبورة الكثيفة

مصرع "طالب" على يد "عامل" بسكين لمساومة والدة على مبلغ مالى بدار السلام في سوهاج

مصرع أربيعنى أسفل عجلات قطار اسوان -القاهره بمركز المنشاه بسوهاج

مصرع طالبة تناولت كوب ماء مدوب به قرص لحفظ الغلال بالخطأ بمركز المنشأة بسوهاج

مدير عام الطب الوقائي يتفقد سير العمل بالحجر الصحى بمطار سوهاج

اختيار رئيس جامعة سوهاج عضوًا بمجلس أمناء المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"

محافظ سوهاج يتفقد أعمال التطوير والتجميل بحي شرق

مصرع عامل سقط على أحجار ترعه بمركز جهينة بسوهاج

الأكثر قراءة

حياة الأسد الهارب.. رفاهية في المنفى وسخط على التواصل الاجتماعي ومستقبل جديد لسوريا

عاجل بالصور - العثور على صدام حسين في سجن صيدنايا بعد سقوط نظام بشار الأسد.. حقيقة أم شائعة؟

يلا شوت الأهلي LIVE.. مشاهدة مباراة الأهلي وباتشوكا بث مباشر جودة عالية اليوم في نصف نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال

رضوان: النسخة الحالية من الكونفدرالية صعبة لهذا السبب

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم.. القنوات الناقلة لبطولة كأس إنتركونتيننتال

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم دون تقطيع بث مباشر - بطولة كأس إنتركونتيننتال

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم في نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال