وجبه طعام فاسدة تنهى حياه طالبة بمركز العسيرات بسوهاج

لقيت طالبه فى العقد الثانى من العمر تبلغ 15 عامًا، مصابة بحالة تسمم، إثر تناولها طعام معد بالمنزل ومتروك خارج الثلاجة منذ أكثر من يومين، مما أدى لوفاتها اثر التسمم.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العسيرات يفيد بورود بلاغ من مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة بوصول المدعوة "آيه. ع.ا" 15 طالبه إلى مستشفي سوهاج الجامعي الجديده مصابه حالة تسمم [ إدعاء تناول طعام فاسد] وتوفيت أثناء تقديم الاسعافات اللازمه ومقيمه بمركز العسيرات.

افادا كل من:-

والدها المدعو "عبد الله.ا.ع " 53 سنه، والمدعوة والدتها "نفيسه. ع.م " 34 سنه ربة منزل ومقيمان بذات الناحية، أثناء تواجده المذكورة بالمنزل تناولت طعام معد بالمنزل متروك خارج الثلاجة منذ يومان أعقبه شعورها بآلام بالبطن وقاما بنقلها للمستشفي إلا أنها توفيت إلي رحمة مولاها ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفيا الشبهة الجنائية.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.