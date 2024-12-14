تامر حسين ينشر صورة من العمرة برفقة والدته

الفجر الفني
تامر حسين
تامر حسين

 

نشر الشاعر تامر حسين صورة برفقة والدته من العمرة من خلال حسابه الشخصي على موقع فيسبوك ".

 

كتب تامر حسين :' عُمره مع أمى حبيبتى ربنا ما يحرمنى مِنها  لوالدي الغالى الله يرحمه ويجعلهُ مِن أهل الجنة ويقبلها مني ودعيت لكم جميعاً كل اللى مأمنى والله ب الإسم دعيت لهُ وربنا يكرمكم بالزيارة قريب ويفرح قلوبكم ويفك كرب كُل مهموم أمين ويشفي كُل مريض".

 

احتفل الشاعر الغنائي تامر حسين بفوز أغنية "ومازال" التي غنتها الفنانة شيرين عبد الوهاب بجائزة أفضل أغنية عربية في حفل جوائز الموسيقى العربية.

 

 

 الأغنية، التي صدرت في وقت سابق من هذا العام، حظيت بإشادة جماهيرية ونقدية واسعة، حيث تميزت بكلماتها المؤثرة التي حملت توقيع تامر حسين، وأداء شيرين العاطفي الذي لامس القلوب.

 

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