طالب يتعدى على زميله "بسلاح أبيض" بكلية تجارة سبب مشادة كلامية بسوهاج

محافظات
أرشيفية
أرشيفية

أصيب طالب بجرح طعنى بالجانب الأيسر ومقيم دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، إثر مشادة كلامية بينه وبين طالب زميلة بنفس الفرقه بكلية تجارة، مما أدى بالتعدى علية بالضرب باداه حاده.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة يفيد بورود بلاغ من المدعو "عبد الباقي. ح. خ " 18 سنه طالب  بكلية التجارة، إلى مستشفي سوهاج الجامعي الجديده، مصابًا  بجرح طعني بالجانب الأيسر  ومقيم مركز البلينا.


أفاد بإتهام المدعو" شهاب.ع.ص" 18 سنه طالب بذات الكليه، ومقيم مركز دار السلام بالتعدي عليه بالضرب بأداه حاده محدثًا إصابته علي آثر حدوث مشاده كلاميه بينهما 
تم ضبط المتهم والأداه المستخدمه " كتر " وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعه.

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