استعاد تورينو طعم الفوز في (السيري آ) بانتصاره خارج قواعده على إمبولي بهدف نظيف في اللقاء الذي احتضنه ملعب (كارلو كاستيلاني) اليوم الجمعة، في مستهل الجولة الـ16 بالدوري الإيطالي.

تورينو يستعيد ذاكرة الانتصارات في الكالتشيو

يدين "التورو" بالفضل في اقتناص النقاط الثلاث لمهاجمه الإنجليزي تشي آدامز صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 70.

ويعد هذا هو الانتصار الأول لتورينو في الدوري بعد 6 جولات (4 هزائم وتعادلين)، وتحديدا منذ الفوز بنفس النتيجة على كومو في الجولة التاسعة في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ورفع تورينو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الـ11، بفارق الأهداف خلف إمبولي الذي تجرع مرارة الخسارة الثانية في آخر 5 جولات، الخامسة هذا الموسم.

