فرايبورج يقتحم منطقة المقاعد الأوروبية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

عاد فرايبورج لسكة الانتصارات في البوندسليجا بفوزه الثمين على ضيفه فولفسبورج (3-2) اليوم الجمعة في افتتاح الجولة الـ14 من الدوري الألماني لكرة القدم.

فرايبورج يقتحم منطقة المقاعد الأوروبية

تقاسم دور البطولة في انتصار فرايبورج على ملعبه "أوروبا بارك"، كل من المدافع لوكاس كوبلر، والمهاجم النمساوي ميكاييل جريجوريتش، بعد أن تكفل الأول بتسجيل الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين (42، 51).

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وصنع جريجوريتس، الهدف الثاني لكوبلر، بينما تكفل بنفسه بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة (61). أما ثنائية الضيوف فسجلها جوناس وايند، وماتياس سفينبرج في الدقيقتين (75، 83) على الترتيب.

واستعاد فرايبورج بهذه النتيجة نغمة الفوز بعد التعادل في الجولة الماضية بهدف أمام هوفنهايم.

كما أن الفريق اقتحم منطقة المقاعد الأوروبية، بعد أن ارتقى للمركز الخامس، المؤهل للدوري الأوروبي برصيد 24 نقطة.

بينما أوقفت الخسارة سلسلة انتصارات فولفسبورج في آخر 4 جولات، ليتكبد الفريق خسارته الخامسة هذا الموسم.

وتوقف رصيد فولفسبورج عند 21 نقطة في المركز السادس.
 

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