بلد الوليد يعمق جراح فالنسيا في الدوري الاسباني

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

زاد بلد الوليد من معاناة فالنسيا في الليجا، بعد أن انتصر عليه (1-0) اليوم الجمعة على ملعب خوسيه ثوريا، في افتتاح الجولة الـ17 بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

بلد الوليد يعمق جراح فالنسيا

تقمص دوري البطولة في انتصار بلد الوليد، لاعب الوسط المغربي أنور التهامي، الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة (20).

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ورغم أن صاحب الضيافة لعب منقوصًا من لاعب في الدقيقة (78) بعد طرد المهاجم الشاب خوانمي لاتاسا، إلا أنه نجح في الخروج بالنقاط الثلاث لبر الأمان.

واستعاد بلد الوليد، ذاكرة الانتصارات بعد غياب 6 جولات، وتحديدا منذ الفوز على ديبورتيفو ألافيس (2-3) في الجولة العاشرة في أكتوبر/تشرين أول الماضي.

ورفع الفريق، رصيده إلى 12 نقطة يترك بها القاع إلى المركز الـ19 وقبل الأخير.

بينما استمرت معاناة "الخفافيش" بخسارة ثالثة تواليا، التاسعة هذا الموسم، ليقبع بطل الليجا 6 مرات، آخرها في 2004، في قاع الجدول بـ10 نقاط.
 

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