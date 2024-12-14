ألفاريز عن جريزمان: يجعل الجميع يلعب بشكل أفضل

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

كال الأرجنتيني خوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، اليوم الجمعة المديح لزميله وشريكه في هجوم الفريق المدريدي، الفرنسي أنطوان جريزمان، مؤكدا أنه "يجعل الجميع يلعب بشكل أفضل".

ألفاريز عن جريزمان: يجعل الجميع يلعب بشكل أفضل

واختير النجم الأرجنتيني، أفضل لاعب في الليجا عن شهر نوفمبر/تشرين ثان.

وقال ألفاريز في تصريحاته: "الجميع يعلم مدى قيمة وأهمية أنطوان. كل ما قدمه لهذا النادي، ولكرة القدم بشكل عام، شرف لي اللعب بجواره. هو يمنحنا الكثير، ويجعلنا نلعب بشكل أفضل. أتمنى أن يستمر معنا، ويستمر في مساهماته بمثل هذه الأشياء التي يقدمها".

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كما وجه صاحب ال24 عاما بعض الكلمات لجماهير "الروخيبلانكوس"، مؤكدا أنها سبب كبير في حصوله على هذه الجائزة.

وقال في هذا الصدد: "بعيدا عن أهمية الجانب الجماعي، هذه الجوائز الفردية تساعدك على اكتساب مزيد من الثقة، وأنك تؤدي عملك بشكل جيد، ولهذا يجب أن نسير على نفس الدرب. أشكر كل الجماهير الذي صوتت لي. شكرا جزيلا!".

وأشاد الدولي الأرجنتيني أيضا بالفترة الإيجابية الجيدة التي يمر بها الأتلتي، ب10 انتصارات متتالية في الليجا، وكأس الملك ودوري الأبطال؛ حيث قال إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.
 

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