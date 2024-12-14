قاسم باشا يهزم إيوبسبور بالدوري التركي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

فاز قاسم باشا على ضيفه إيوبسبور (2-0) اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة ال16 من الدوري التركي لكرة القدم، التي شهدت فوز بودريم سبور على سيفاس سبور (2-0).

قاسم باشا يهزم إيوبسبور بالدوري التركي

سجل هدفي قاسم باشا جوسيب بريكالو، وأنتونين باراك في الدقيقتين (57، 82).

ورفع قاسم باشا رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، فيما توقف رصيد إيوبسبور عند 26 نقطة في المركز الرابع.

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وفي المباراة الثانية، فاز بودريم سبور على سيفاس سبور (2-0).

سجل هدفي بودريم سبور تاولانت سيفيري في الدقيقة (48)، وزدرافكو ديميتروف في الدقيقة (76 من ركلة جزاء).

وشهدت المباراة، طرد أوروس راداكوفيتش لاعب سيفاس سبور في الدقيقة (74).

ورفع بودريم سبور رصيده إلى 14 نقطة في المركز السابع عشر وتوقف رصيد سيفاس سبور عند 18 نقطة في المركز الثاني عشر.

 

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