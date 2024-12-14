أسعار الكتاكيت في البورصة اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

تحديثات أسعار الدواجن والبيض في بورصة اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 شهدت بورصة الدواجن المصرية استقرارًا ملحوظًا في أسعار الكتاكيت والفراخ بمختلف أنواعها اليوم السبت 14 ديسمبر 2024. ويأتي هذا الاستقرار بعد موجة من التقلبات السعرية خلال الأيام الماضية، ما أثار اهتمام المربين والمستهلكين على حد سواء، حيث يعتبر قطاع الدواجن من أهم القطاعات الحيوية التي تؤثر على الأمن الغذائي في مصر.

تحديثات أسعار الدواجن والبيض في بورصة اليوم السبت 14 ديسمبر 2024.. أسعار الكتاكيت في البورصة



استمرت أسعار الكتاكيت اليوم في نطاقات مقبولة للمربين، حيث تراوح سعر الكتكوت الساسو بين 17 و19 جنيهًا، بينما استقر الكتكوت البلدي عند أسعار بين 6 و7 جنيهات. أما الكتكوت الهجين فسجل سعرًا يتراوح بين 11 و12 جنيهًا، في حين بلغ سعر الكتكوت الجيل الثاني بين 14 و15 جنيهًا.

أسعار الفراخ بأنواعها اليوم



شهدت أسعار الفراخ البيضاء استقرارًا عند مستوى يتراوح بين 75 و76 جنيهًا للكيلو في المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر 80 جنيهًا. أما الفراخ الساسو فسجلت أسعارًا تتراوح بين 85 و86 جنيهًا في المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 103 جنيهات. الفراخ البلدي سجلت 120 جنيهًا للكيلو في المزرعة و125 جنيهًا عند البيع للمستهلك، بينما بلغ سعر كيلو الفراخ الأمهات 60 جنيهًا.

أسعار البط اليوم



تراوحت أسعار البط البلدي بين 110 و120 جنيهًا للكيلو، بينما سجل البط البغال أسعارًا تتراوح بين 90 و100 جنيه. البط المسكوفي استقر عند 95 إلى 105 جنيهات، في حين بلغ سعر البط المولار بين 85 و95 جنيهًا. البط الفرنسي سجل أسعارًا تتراوح بين 80 و90 جنيهًا.

أسعار البيض في السوق المصري



حافظت أسعار البيض على استقرارها اليوم، حيث بلغت كرتونة البيض الأحمر 148 جنيهًا بسعر الجملة، وبيعت للمستهلك بـ158 جنيهًا. كرتونة البيض الأبيض سجلت 147 جنيهًا وبيعت بسعر 157 جنيهًا، بينما بلغت أسعار البيض البلدي 150 جنيهًا بسعر الجملة و160 جنيهًا للمستهلك.

قطاع الدواجن في مصر يعد من أهم الركائز التي يعتمد عليها المواطنون لتوفير البروتين الحيواني. ورغم التقلبات السعرية أحيانًا، تظل أسعار الدواجن أقل مقارنة باللحوم الحمراء. وتعمل الحكومة بالتعاون مع المنتجين على تعزيز الإنتاج المحلي وضمان استقرار الأسعار لتلبية احتياجات السوق المتزايدة.