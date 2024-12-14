توخيل: أرحب بإقامة مونديال السعودية 2034 في الشتاء

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يعتقد توماس توخيل، مدرب المنتخب الإنجليزي، أن المديرين الفنيين للفرق الوطنية سيرحبون بإقامة كأس العالم مرة أخرى في الشتاء عندما تنظمه السعودية.

توخيل: أرحب بإقامة مونديال السعودية 2034 في الشتاء

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن السعودية فازت بحق استضافة مونديال 2034، وبينما لم يتم تحديد موعد إقامة البطولة، يبدو أنه من المستبعد إقامتها في وقتها المعتاد في شهري يونيو/حزيران ويوليو/تموز.

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وأقيمت بطولة كأس العالم 2022 في قطر في شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، وهو ما أجبر الدوريات لإقامة عطلات في منتصف الموسم.

وتم سؤال توخيل عن إمكانية إقامة مباريات كأس العالم في الشتاء بعد 10 أعوام، خلال حضوره حفل قرعة التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 في مقر الاتحاد الدولي بزيورخ.

وقال توخيل، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: "عقدنا للتو اجتماعا مع جميع المدربين الآخرين، أعتقد أنه لم يتم اتخاذ القرار بعد، لكن المدربين الذين تواجدوا في مونديال قطر كانوا سعداء جدا بكأس العالم الشتوي، لأن اللاعبين جاءوا في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، لذلك لم يكن بعد موسم مرهق، بل في منتصفه".

وأضاف: "جودة كرة القدم في مونديال قطر كانت مرتفعة للغاية، لذلك من وجهة النظر هذه فإن الجميع كان إيجابيا بشأن إقامة البطولة في هذا الموعد، ولكني لا أعلم ما إذا كان نفس السيناريو سيتكرر أم لا".
 

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