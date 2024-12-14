بإصدار أول ألبوم غنائي.. مويس كين ينقل إبداعه لعالم الفن

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يسعى مويس كين، مهاجم فيورنتينا، للظهور في ترتيب الهدافين في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وكذلك على المستوى الموسيقي.

بإصدار أول ألبوم غنائي.. مويس كين ينقل إبداعه لعالم الفن

ويقدم كين أفضل موسم له في الدوري الإيطالي بمسيرته، لكنه لازال لديه الوقت للعمل على أول ألبوم له في عالم الغناء، باسم "المختار"، والذي سيصدر يوم الاثنين المقبل.

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وقال كين: "البعض يقولون إنني أفكر كثيرا في الموسم، لكن إذا كان لديك الفرصة والموهبة لماذا لا تظهرها، صناعة الموسيقى تجعلني في حالة راحة، بعدما أنهي التدريبات أتعافى من خلال كتابة الأغاني في الأستوديو الخاص بي".

وأضاف: "الكثير لا يفهمون الشيء الذي تمنحك الموسيقى إياه.. الموسيقى دائما ما كانت تتبعني في مسيرتي بكرة القدم".

ولا يبدو أن كين، 24 عامًا، والذي أطلق على ابنه اسم مارلي تكريما للمغني الراحل بوب مارلي، يجد أي صعوبة في إيجاد توازن بين شغفيه تجاه كرة القدم والموسيقى.

وأثار تعاقد فيورنتينا مع كين الكثير من الشكوك، حيث ضمه النادي من يوفنتوس في يوليو/تموز الماضي بصفقة قدرت قيمتها بمبلغ 13 مليون يورو، رغم أنه لم يسجل أي هدف الموسم الماضي.

لكن تلك الصفقة تبدو وأنها رابحة حيث سجل كين حتى الآن 13 هدفا لفيورنتينا، 9 أهداف منهم جاءت في بطولة الدوري الإيطالي، ليصبح الثالث في ترتيب هدافين المسابقة، بفارق 3 أهداف خلف ماتيو ريتيجي هداف أتالانتا، وماركوس تورام مهاجم إنتر ميلان.

 

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