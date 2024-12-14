إصابة جديدة تضرب مبابي وتحرمه من مأدبة عيد الميلاد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

لم يتمكن الفرنسي كيليان مبابي من المشاركة في مأدبة عيد الميلاد للفرق الأولى في رياضتي كرة القدم وكرة السلة للرجال والسيدات في ريال مدريد والتي أقيمت اليوم الجمعة، بسبب إصابته بالإنفلونزا، ما منعه أيضًا من الانضمام إلى الفريق خلال زيارة أطفال في عدة مستشفيات.

إصابة جديدة تضرب مبابي وتحرمه من مأدبة عيد الميلاد

وغاب المهاجم الشاب عن الفعالية لتجنب خطر انتقال العدوى إلى باقي أعضاء النادي، الذين قاموا بعد تناول وجبة عيد الميلاد بزيارة أطفال في مستشفيات مختلفة.

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وأقيمت مأدبة عيد الميلاد التقليدية في جناح كرة السلة في مدينة (فالديبيباس) الرياضية دون حضور الفرنسي وفي ظل وجود مصابين لفترات طويلة، بما في ذلك إيدير ميليتاو، الذي ظهر على عكازين بعد خضوعه لعملية جراحية في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي في ركبته اليمنى مع تلف في الغضروف المفصلي، كما يظهر في الصور المنشورة من جانب النادي على موقعه على الإنترنت.

وتحدث المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مؤتمره الصحافي قبل المباراة المرتقبة أمام رايو فاييكانو مساء السبت، عن هذه المأدبة.

كما حضر المأدبة رئيس النادي فلورنتينو بيريز، والرئيس الفخري خوسيه مارتينيز "بيري"، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

بعد ذلك، قام المدربون واللاعبون في الفرق الأول لكرة القدم وكرة السلة، إلى جانب ممثلي مؤسسة ريال مدريد، بزيارة الأطفال وقدموا لهم الهدايا.

زار كارلو أنشيلوتي وشوس ماتيو مستشفى جامعة سانيتاس لا زارزويلا، بينما ذهب لوكا مودريتش وسيرجيو يوي إلى مستشفى جامعة سانيتاس لا موراليخا.

 

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