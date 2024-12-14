دورتموند ينفي التقارير الحديثة التي تشكك في عمر لاعبه يوسوفا موكوكو

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

نفى نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم التقارير الحديثة التي زعمت أن مهاجمهم البالغ من العمر 20 عاما، يوسوفا موكوكو، قد كذب بشأن عمره.

دورتموند ينفي التقارير الحديثة التي تشكك في عمر لاعبه يوسوفا موكوكو

في الفيلم الوثائقي "تضليل، غش، خداع - الأعمال التجارية بملايين الدولارات مع مواهب كرة القدم"، الذي سيعرض لأول مرة على قناة "بروسيبن" يوم الأحد، تم الإشارة إلى أن موكوكو قد يكون أكبر سنا مما يقول.

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وذكر دورتموند في بيان:" في حالة يوسوفا موكوكو، فإن الوالدين البيولوجيين وتواريخ الميلاد مستمدة من وثائق الهوية الرسمية وشهادات الميلاد الصادرة من قبل سلطة ألمانية".

وأضاف دورتموند أن هذه التصاريح ستظل سارية وتشكل الأساس لتصاريح المباريات للأندية.

يذكر أن موكوكو معار حاليا لفريق نيس الفرنسي.

ويعرض الفيلم الوثائقي، من بين أمور أخرى، شهادة ميلاد مزعومة تتضمن العمر الحقيقي واسم العائلة الأصلي لموكوكو. ومع ذلك، فإن مصداقية هذا المستند مشكوك فيها.

ويظهر التقرير أيضا شهادة من الرجل الذي يعتقد حتى الآن أنه والد موكوكو. ومع ذلك، ففي شهادة الميلاد المزعومة، لا يدرج هذا الرجل كوالد اللاعب البيولوجي.

وأكد دورتموند أن اللاعب والوالدين البيولوجيين المدرجين في الوثائق التي لديهم "أعلنا من خلال إفادات خطية أن المعلومات الواردة في الوثائق الرسمية المذكورة صحيحة".

الشائعات حول عمر موكوكو ليست جديدة. ففي عام 2017، قال مدير فريق دورتموند تحت 23 عاما آنذاك، إيجو بريوس، في مقابلة: "أستطيع أن أتخيل أن عمر يوسوفا قد تم تقديره فقط. ربما هو في الواقع أكبر بعام أو عامين." ويعمل بريوس حتى الآن في النادي.

 

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