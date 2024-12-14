تمسك أنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي لكرة القدم بـ "تقييمه" لأداء تيمو فيرنر في المباراة التي تعادل فيها فريقه مع رينجرز 1/1، لكنه دعا لاعبين كبار آخرين للانضمام إليه في المعركة لقيادة النادي خلال الأوقات الصعبة.

بوستيكوجلو: تعليقي عن فيرنر كان تقييما وليس انتقادا

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) أن توتنهام، الذي يعاني من إصابات كثيرة، تمكن من التعادل مع رينجرز 1/1 بفضل الهدف الذي سجله ديان كولوسوفسكي في الدقيقة 75، ليرحل عن ملعب إيبروكس بنقطة، وليحافظ على تواجده في المركز التاسع ببطولة الدوري الأوروبي بعد مرور ست مباريات.

وأصر بوستيكوجلو أن أداء فيرنر، الذي تم استبداله بين الشوطين كان "غير مقبول" وأعاد تأكيد وجهة نظره قبل مواجهة ساوثهامبتون بعد غد الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه اعترف بأنه سيكون هناك حاجة لجهود اللاعب المعار من لايبزج، هذا الأسبوع في ظل غياب تسعة لاعبين عن الفريق.

وقال بوستيكوجلو:" لم يكن انتقادا. كان تقييما".

وأضاف:" مع تيمو لا يتعلق الأمر بأنه لعب بشكل جيد أم لا. كانت مباراة صعبة أمس ".

وأردف:"أطلب من اللاعبين الذين يبلغون 18 عاما القيام ببعض الأعمال الضخمة وأنت تريد لاعبين كبارا، وهو لاعب كبير، إنه لاعب دولي، فاز بدوري الأبطال، هناك مستوى من التطبيق والأداء يجب أن ترتقي إليه لمساعدة الفريق. لم يصل إلى هذا المستوى".

وأكد:" أعتقد أن قيامي باستبداله بين الشوطين أرسل رسالة كافية. بنفس الطريقة لم انتقد الأداء الضعيف للفريق، ونفس الأمر مع اللاعبين أو أي شخص آخر ".

وأردف:"لم يكن انتقادا، كان مجرد تقييما لأدائه في ليلة صعبة حقا بالنسبة لنا، والتي كنا نعلم قبل المباراة أنها تحتاج إلى أن تكون في أفضل مستوياتك".

وطالب بوستيكوجلو من اللاعبين الكبار بالفريق أن يتحملوا المسؤولية قبل أسبوع حاسم لتوتنهام، حيث ينتظر أن يستضيف مانشستر يونايتد يوم الخميس في كأس الرابطة، قبل أن يستضيف فريق ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، يوم 22 من الشهر الجاري.

وأضاف بوستيكوجلو:"نحن في معركة، لدينا عدد محود من اللاعبين الذين يمكن الاعتماد عليهم، لدينا بعض المباريات الكبرى التي يمكنها أن تحدد موسمنا".

وأردف:"نحن فقط بحاجة إلى أن يكون لدى الجميع هذا المستوى من الالتزام والتطبيق للعثور على طريقنا للخروج من هذه الظروف. بقدر ما أتحدث عن تيمو، أنا أتحدث عن المجموعة بأكملها وعنا جميعا في الوقت الحالي ".

وأكد:"الأمر لا يتعلق بشخص واحد، بل بما نمر به والوضع الذي نحن فيه الآن. لدينا عدد محدود من اللاعبين، ونحن تحت ضغط كبير، لكن لدينا مباريات كبيرة يمكن أن تحدد موسمنا".