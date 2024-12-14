موعد مباراة ليفربول وفولهام اليوم

موعد مباراة ليفربول وفولهام اليوم.. القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب أنفيلد لمتابعة المواجهة المرتقبة بين ليفربول وفولهام ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ويدخل زملاء النجم المصري محمد صلاح هذا اللقاء برغبة قوية في تحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري، في حين يسعى فولهام إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.

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لذلك ترصد بوابة الفجر الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ليفربول وفولهام من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

ليفربول وفولهام: السقوط ممنوع أمام فولهام

يرفع نادي ليفربول شعار "ممنوع السقوط" في مواجهته المرتقبة أمام فولهام على ملعب أنفيلد. ويتصدر الريدز جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 35 نقطة، بفارق 4 نقاط عن تشيلسي صاحب المركز الثاني. خاض ليفربول 14 مباراة هذا الموسم، حقق خلالها 11 فوزًا وتعادلين وخسر مباراة واحدة، ولا يزال لديهم مباراة مؤجلة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد.

على الجانب الآخر، لا يمكن الاستهانة بفولهام هذا الموسم نظرًا لما يقدمه من أداء جيد سواء على ملعبه أو خارجه. ويحتل الفريق المركز العاشر برصيد 23 نقطة، ويسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهته الصعبة أمام ليفربول.

موعد مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي

ستقام مباراة ليفربول وفولهام اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي. الجميع يترقب هذا اللقاء لرؤية أداء ليفربول ومحمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

أعلنت قنوات بي إن سبورتس نقلها لمباراة ليفربول وفولهام غدًا السبت ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من البريميرليج عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1، وسيكون التعليق بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فولهام

يتوقع أن يدخل المدرب الهولندي أرني سلوت بتشكيلة قوية لتحقيق الفوز والحفاظ على الصدارة، ومن المتوقع أن يكون التشكيل كالتالي: