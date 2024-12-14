إصابة طالب بطلق خرطوش على يد نجل عمه بمركز طما سوهاج

أستقبلت مستشفى طما المركزى، المدعو "عمر" 17 سنه طالب ومقيم دائرة الناحيه، إصابته برش خرطوش بالظهر، على يد نجل عمومته، سبب خلافات مالية بينهم.

وتعود احداث الواقعه عندما تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طما يفيد بورود بلاغ من مستشفى طما المركزى بوصول المدعو "عمر.ا.م " 17 سنه طالب مستشفي طما المركزي مصابًا رش خرطوش بالظهر والذراع الأيمن، وتم تحويله لمستشفي أسيوط الجامعي ومقيم بمركز طما.

افاد باتهام نجل عمومته:- المدعو "يوسف.م.ا" 17 سنه طالب ومقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته نجم عنه إصابته بسبب خلافات مالية بينهما.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشره التحقيقات.