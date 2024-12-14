رضوان: النسخة الحالية من الكونفدرالية صعبة لهذا السبب

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 


أكد الإعلامي طارق رضوان، أن تعادل الزمالك مع إنيمبا في نيجيريا جيد لأنه خارج الأرض وهذا أمر مميز في نهاية الأمر.

رضوان: النسخة الحالية من الكونفدرالية صعبة لهذا السبب

وقال رضوان في تصريحات خاصة لبرنامج "زملكاوي" مع الكابتن محمد صبري، المذاع على قناة نادي الزمالك: "يجب على لاعبي الزمالك أن يدركوا صعوبة النسخة الحالية من بطولة الكونفدرالية لوجود 7 أندية قوية منافسة وعلى رأسها اتحاد العاصمة الجزائري ونهضة بركان المغربي والمصري البورسعيدي".

وأضاف: "الأهم في دور المجموعات بالنسبة للزمالك هو تصدر المجموعة لكي يبتعد عن الأندية القوية في دور ربع النهائي".
 

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