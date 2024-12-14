رئيس نادي باتشوكا: الأهلي هو الفريق التاريخي لمصر.. وجماهير الأحمر تطلع للثأر
أعرب أرماندو مارتينيز رئيس نادي باتشوكا المكسيكي، عن سعادته البالغة بفوز فريقه أمام بوتافوجو البرازيلي في كأس الانتركونتينينتال والتأهل لمواجهة النادي الأهلي.
رئيس نادي باتشوكا: الأهلي هو الفريق التاريخي لمصر.. وجماهير الأحمر تطلع للثأر
وقال أرماندو مارتينيز في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق مع الإعلامي إبراهيم فايق المذاع علي قناة MBC MASR: "سعيد جدا بما يقدمه الفريق".
وتابع: "سعداء بالفوز أمام بوتافوجو البرازيلي في كأس الانتركونتينينتال والتأهل لمواجهة الأهلي ".
وواصل: "الأهلي هو الفريق التاريخي لمصر والذي حقق العديد من الألقاب المحلية والإفريقية".
وأردف: "أتذكر فوز باتشوكا علي الأهلي في كأس العالم للأندية 2008 وجماهير الأهلي تطلع للثأر مننا".
واختتم أرماندو مارتينيز رئيس نادي باتشوكا المكسيكي حديثه قائلًا: "مواجهة الأهلي ستكون صعبة لذلك نحترمه كثيرا".