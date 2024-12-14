ليلى عز العرب تشارك في "وصية جدو" وتعبّر عن سعادتها بالمشاركة عبر منشور مخرج المسلسل عبر فيسبوك

الفجر الفني
وصية جدو
وصية جدو



 

أعربت الفنانة القديرة ليلى عز العرب عن سعادتها البالغة بمشاركتها في مسلسل "وصية جدو" الذي يخرجه محمد الأنصاري، 

 

ومن جانبه قامت ليلى بمشاركة منشور المخرج محمد الأنصاري  على حسابه الشخصي على فيسبوك. في هذا المنشور، شكر الأنصاري الجميع على مجهوداتهم في العمل وأشاد بالفنانين الذين يشاركون في المسلسل، حيث كتب: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه، مسلسل وصية جدو هو ثاني مسلسل دامج من إخراجي، بطولة الفنانة القديرة ليلى عز العرب، والنجم القدير بيومي فؤاد، وأخي النجم ياسر الزنكلوني، والفنان الجميل حمزة العيلي، وولادي من ذوي الهمم، وإخواتي من الوجوه الجديدة الذين حلمت معهم من سنين، واليوم نحقق حلمنا معًا. لكل مجتهد نصيب، وأتمنى أن ينال العمل إعجابكم قريبًا."

 

مسلسل "وصية جدو" يعد من الأعمال المنتظرة التي تجمع بين كبار النجوم، ويعكس إصرار المخرج على تقديم محتوى فني مميز يضم نخبة من الفنانين المخضرمين والشباب الواعدين. يتطرق العمل لموضوعات إنسانية واجتماعية هامة، ويتوقع أن يحظى بمتابعة واسعة من الجمهور في مصر والسعودية عبر منصة "شاهد".

وتستعد الفنانة ليلى عز العرب لمشاركة قوية في هذا العمل المميز، الذي يجمع بين الترفيه والرسائل الإنسانية، ويشرف الأنصاري على إخراجه بمشاركة فريق عمل متميز. كما أكد المخرج على أهمية الرسالة التي يحملها المسلسل، متمنيًا أن يعجب الجمهور بما يقدمونه قريبًا.

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