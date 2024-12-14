موعد مباراة أستون فيلا ضد نوتينجهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا ضيفًا ثقيلًا على نظيره نوتينجهام فورست مساء اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 على ملعب "سيتي جراوند"، وذلك في إطار الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أستون فيلا المركز السادس في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 25 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة مثلهم، فيما يحتل فريق نوتينجهام فورست المركز الخامس بنفس عدد النقاط متفوقًا بفارق الأهداف.

موعد مباراة أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد نوتيجهام فورست في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة أستون فيلا ضد نوتينجهام فورست مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق المغربي جواد بدة.

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