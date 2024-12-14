موعد آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال نظيره إيفرتون مساء اليوم السبت 14-12-2024 على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحتل الجانرز المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 29 نقطة، بعد الفوز في 8 مباريات والتعادل في 5 لقاءات وخسارة مواجهتين، فيما يحتل إيفرتون المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة، بعد الفوز في 3 مباريات والتعادل في 5 لقاءات، وخسارة 6 مواجهات.

موعد مباراة آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة آرسنال ضد إيفرتون اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة آرسنال ضد إيفرتون مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports Xtra 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.

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