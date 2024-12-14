تشكيل آرسنال المتوقع ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

 

استقر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة إيفرتون مساء اليوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر ديسمبر الجاري على ملعب "الإمارات" في الجولة الـ16 من البريميرليج.

موعد مباراة آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال ضد إيفرتون اليوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: توماس بارتي، ويليام ساليبا، ياكوب كيفيور، يوريان تمبر.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، جورجينيو، ديكلان رايس.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، بوكايو ساكا، لياندرو تروسارد.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تُنقل مباراة آرسنال ضد إيفرتون مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports Xtra 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.

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