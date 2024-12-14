ينتظر العديد من جماهير كرة القدم العالمية وخاصة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتنطلق العديد من المباريات اليوم السبت 14 من الشهر الجاري.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

اليكم اهم مباريات اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشر: