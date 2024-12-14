مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

ينتظر العديد من جماهير كرة القدم العالمية وخاصة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتنطلق العديد من المباريات اليوم السبت 14 من الشهر الجاري.

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي 

اليكم اهم مباريات اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشر:

txt

موعد آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

txt

موعد مباراة أستون فيلا ضد نوتينجهام في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

  • آرسنال ضد ايفرتون في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.
  • ليفربول ضد فولهام في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.
  • نيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.
  • وولفرهامبتون ضد ايبسويتش تاون في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.
  • استون فيلا ضد نوتينغهام فورست في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الاسباني

تشكيل آرسنال المتوقع ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

عاجل بالصور - العثور على صدام حسين في سجن صيدنايا بعد سقوط نظام بشار الأسد.. حقيقة أم شائعة؟

موعد آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

تصريحات رومانسية للنجوم.. أسرار عن علاقاتهم الزوجية تشعل مواقع التواصل" تقرير

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

تشكيل آرسنال المتوقع ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الاسباني