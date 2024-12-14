مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي
ينتظر العديد من جماهير كرة القدم العالمية وخاصة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وتنطلق العديد من المباريات اليوم السبت 14 من الشهر الجاري.
مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي
اليكم اهم مباريات اليوم ضمن مباريات الجولة السادسة عشر:
- آرسنال ضد ايفرتون في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.
- ليفربول ضد فولهام في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.
- نيوكاسل يونايتد ضد ليستر سيتي في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.
- وولفرهامبتون ضد ايبسويتش تاون في تمام الخامسة بتوقيت القاهرة.
- استون فيلا ضد نوتينغهام فورست في تمام السابعة والنصف بتوقيت القاهرة.