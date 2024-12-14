تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة الإيطالية لمتابعة مباريات الكالتشيو وذلك من أجل متابعة النجوم المتألقين في البطولة الأكثر متابعة في الدوريات الكبرى الخمس على مستوى العالم.

يحتل أتالانتا المركز الأول في جدول الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 34 نقطة وجاء نابولي في المركز الثاني برصيد 32 نقطة واحتل كلا من إنتر ميلان وفيورينتينا ولاتسيو المراكز الثالث والرابع والخامس برصيد 31 نقطة

يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

نجح إنتر ميلان في التتويج بلقب الكالتشيو في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 94 نقطة بينما جاء ميلان في المركز الثاني برصيد 75 نقطة في حين تراجع يوفنتوس إلى المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

ويستعرض الفجر الرياضي مباريات الجولة السادسة عشر من الكالتشيو...

- كالياري وأتالانتا الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- أودينيزي ونابولي الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- يوفنتوس وفينيسيا الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر