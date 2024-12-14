موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يترقب عشاق ومحبي الكرة الفرنسية مباريات الدوري الفرنسي من أجل متابعة نجومه البارزين في البطولة الأكثر إثارة على مستوى العالم.

يحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي برصيد 34 نقطة وجاء كلا من مارسيليا وموناكو في المركزين الثاني والثالث على الترتيب برصيد 29 نقطة بينما يحتل ليل المركز الرابع برصيد 26 نقطة.

نجح باريس سان جيرمان في التتويج بلقب الليجا في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 76 نقطة بينما جاء موناكو في المركز الثاني برصيد 67 نقطة بينما احتل ستاد بريست المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الفرنسي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الدوري الفرنسي في الموسم الحالي.

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مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

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مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الاسباني

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ويستعرض الفجر الرياضي مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الفرنسي...

- مارسيليا وليل الساعة 6 مساء بتوقيت مصر

- أوكسير ولانس الساعة 8 مساء بتوقيت مصر

- ستاد ريميس وموناكو الساعة 10 مساء بتوقيت مصر

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