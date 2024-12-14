موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الألمانية عن مواعيد مباريات الدوري الألماني من أجل متابعة نجومه البارزين ضمن البطولات الخمس الأوروبية الأكثر مشاهدة على مستوى العالم.

يحتل بايرن ميونخ صدارة الدوري الألماني في الموسم الحالي برصيد 33 نقطة وجاء آينتراخت فرانكفورت في المركز الثاني برصيد 27 نقطة بينما يحتل باير ليفركوزن المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

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تشكيل آرسنال المتوقع ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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موعد آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

فجر باير ليفركوزن مفاجأة في الموسم الماضي بالتتويج بلقب الدوري الألماني الذي احتل صدارته برصيد 90 نقطة بينما جاء شتوتجارت في المركز الثاني برصيد 73 نقطة بينما احتل بايرن ميونخ المركز الثالث برصيد 72 نقطة.

يوجد العديد من القنوات العربية الذي لديها حقوق إذاعة البث المباشر لجميع مباريات الدوري الالماني ويتابعها قاعدة جماهيرية ضخمة، ومن هذه القنوات قناة ليبيا الرياضية المفتوحة حيث أنها أعلنت نقلها لمباريات البوندزليجا وتردد كالتالي:

التردد 11766

استقطاب افقي

قمر صناعي نايل سات

معدل ترميز 27500

كما يوجد أيضًا قناة السعودية الرياضية المفتوحة الاي تقوم بنقل مباريات الدوري الالماني وتردد كالتالي:

التردد 12149

القمر الصناعي نايل سات

معدل ترميز 27500

معامل تصحيح 6/5

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

ويستعرض الفجر الرياضي باقي مباريات الجولة الرابعة عشر من البوندزليجا الألمانية...

- بوروسيا مونشجلادباخ وهولشتاين كيل الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- يونيون برلين وبوخوم الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- أوجسبورج وباير ليفركوزن الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- ماينز وبايرن ميونخ الساعة 4 ونصف عصرا بتوقيت مصر

- سانت باولي وفيردر بريمن الساعة 7 ونصف مساء بتوقيت مصر

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