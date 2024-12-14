موعد مباراة ستاد أبيدجان وأورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يتطلع عشاق كرة القدم الأفريقية في مصر والوطن العربي إلى مباراة مرتقبة تجمع بين أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي وستاد أبيدجان الإيفواري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2024-2025.

txt

تشكيل آرسنال المتوقع ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

txt

موعد آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ترتيب المجموعة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الثالثة فرقًا قوية تتنافس بقوة على بطاقات التأهل، وجاء ترتيبها حتى الآن كالتالي:

1. الأهلي: 4 نقاط من مباراتين.

2. أورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا): 4 نقاط من مباراتين.

3. شباب بلوزداد (الجزائر): 3 نقاط من مباراتين.

4. ستاد أبيدجان (كوت ديفوار): دون نقاط من مباراتين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

ينطلق اللقاء مساء اليوم السبت، 14 ديسمبر 2024، في تمام الساعة:

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تُعد المباراة فرصة لأورلاندو بايرتس لتعزيز موقعه في الصدارة، بينما يبحث ستاد أبيدجان عن تحقيق أول نقاط له في البطولة. يُنتظر أن تُذاع المباراة على قنوات beIN Sports الناقلة الحصرية لدوري أبطال إفريقيا.

مواد متعلقة

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم السبت في الدوري الاسباني

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل بالصور - العثور على صدام حسين في سجن صيدنايا بعد سقوط نظام بشار الأسد.. حقيقة أم شائعة؟

انتهاء عفاف مصطفى من تصوير المسلسل الكوميدي "كوارث طبيعية" استعدادًا لرمضان

موعد مباريات اليوم السبت في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

موعد مباراة ستاد أبيدجان وأورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

تصريحات صادمة.. كيف تعامل نجوم الفن مع العصبية وطرقهم غير المتوقعة للسيطرة عليها" تقرير

موعد آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة