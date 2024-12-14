موعد مباراة ماينز ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب "ميوا أرينا" مواجهة قوية تجمع بين بايرن ميونخ وماينز ضمن منافسات الجولة الـ14 من الدوري الألماني لموسم 2024-2025.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة المرتقبة مساء السبت، في تمام الساعة:-

4:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

5:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقد أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورتس" عن إسناد مهمة التعليق على المباراة للمعلق عامر الخوذيري، حيث ستُذاع عبر شاشة beIN Sports 5.

يدخل بايرن ميونخ المباراة وهو متصدر جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 33 نقطة، بعد تحقيقه الفوز في 10 مباريات والتعادل في 3 مواجهات.

وكان البايرن قد حقق انتصارًا كبيرًا في الجولة الماضية، حيث تفوق على هايدينهايم بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت يوم 7 ديسمبر الجاري.