موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يخوض النادي الأهلي مواجهة حاسمة أمام باتشوكا المكسيكي اليوم السبت، في إطار نصف نهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

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تشكيل آرسنال المتوقع ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

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موعد آرسنال ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي في كأس إنتركونتيننتال والقنوات الناقلة

تُقام المباراة على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، في تمام الساعة:-

7:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

يطمح الفائز في هذه المواجهة للوصول إلى المباراة النهائية التي ستجمعه بنادي ريال مدريد الإسباني، والمُقررة إقامتها مساء الأربعاء المقبل على استاد لوسيل في الدوحة.

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس حصولها على حقوق بث مباريات البطولة بالكامل، بما في ذلك لقاء الأهلي وباتشوكا، حيث سيتم نقل المباراة عبر:-

1. قناة beIN Sports HD2، بتعليق علي سعيد الكعبي.

2. قناة beIN Sports HD2 English.

3. قناة الكأس HD5، بتعليق خليل البلوشي.

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