طريقة تحضير الكيك: لذة لا تقاوم في خطوات بسيطة

طريقة تحضير الكيك: لذة لا تقاوم في خطوات بسيطة.. الكيك هو من أكثر الحلويات شهرة في العالم، ويمتاز بطعمه اللذيذ والمميز الذي يجعل الجميع يستمتع بتناوله. تعتبر الكيك من الخيارات المثالية للاحتفالات والمناسبات الخاصة، مثل أعياد الميلاد أو التجمعات العائلية، حيث يمكن تحضيرها بنكهات متنوعة وأشكال مبتكرة. في هذا المقال، سنتعرف على طريقة تحضير الكيك خطوة بخطوة.

مكونات الكيك:

طريقة تحضير الكيك: لذة لا تقاوم في خطوات بسيطة

1. 2 كوب دقيق



2. 1 ½ كوب سكر



3. 1 كوب زبدة



4. 4 بيضات



5. 1 ملعقة صغيرة فانيليا



6. 1 ½ ملعقة صغيرة بيكنج باودر



7. ½ كوب حليب



8. رشة ملح

طريقة تحضير الكيك:

1. تحضير الفرن والقالب:

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية.

دهن القالب بالزبدة ورشه بالدقيق أو استخدمي ورق الزبدة.

2. خلط المكونات الجافة:

في وعاء، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر والملح.

3. تحضير خليط الزبدة والسكر:

في وعاء آخر، اخفقي الزبدة مع السكر جيدًا حتى يصبح الخليط كريميًا.

4. إضافة البيض والفانيليا:

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الفانيليا إلى خليط الزبدة والسكر، واخلطي جيدًا.

5. إضافة المكونات الجافة والحليب:

أضيفي خليط الدقيق تدريجيًا إلى الخليط السائل بالتناوب مع الحليب، واخلطي حتى تحصلي على مزيج ناعم.

6. الخبز:

صبي الخليط في القالب المحضر، ثم ضعيه في الفرن لمدة 30-40 دقيقة أو حتى يخرج السكين نظيفًا عند اختباره.

7. التقديم:

بعد أن يبرد الكيك، يمكن تزيينه بالكريمة أو الفواكه أو أي تزيين تفضلينه.



الكيك يعتبر من الحلويات المفضلة للكثيرين بفضل طعمه الرائع وسهولة تحضيره. يمكنك تخصيصه بإضافة نكهات مثل الشوكولاتة أو الفواكه، مما يجعله مثاليًا لجميع الأذواق.