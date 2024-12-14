موعد مباراة قمة الأهلي والزمالك لكرة السلة والقنوات الناقلة

ينتظر متابعو كرة السلة مواجهة قوية تجمع بين الأهلي أمام الزمالك وذلك ضمن منافسات دور قبل النهائي من بطولة دوري مرتبط رجال كرة السلة.

وتقام مباريات دور نصف نهائي بطولة دوري المرتبط على صالة برج العرب الرئيسية في الإسكندرية

موعد مباراة الأهلي أمام الزمالك في دوري مرتبط كرة السلة

تقام مباراة ذهاب دور النصف نهائي بين الأهلي والزمالك اليوم السبت 14 من ديسمبر حيث تنطلق صافرة لبداية مباراة الفريق الأول الساعة 6:00 مساء بتوقيت القاهرة السابعة مساء بتوقيت السعودية وتسبقها مباراة فريق المرتبط.

بينما تقام مباراة الإياب بين الأهلي والزمالك يوم الإثنين 16 من ديسمبر الساعة 6:00 مساء بتوقيت مصر والسابعة مساء بتوقيت السعودية وتسبقها مواجهة فريق المرتبط.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة في مصر والشرق الأوسط.